الهلال ينتظر وصول ميتي

تسابق إدارة نادي الهلال الوقت من أجل إنهاء ترتيبات وصول الفرنسي قادر ميتي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد، إلى الرياض، تمهيدًا لانضمامه إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتوصَّل الهلال إلى اتفاق نهائي مع نادي رين الفرنسي على التعاقد مع ميتي، وسيتم تسجيله بدلًا من البرازيلي كايو سيزار الذي أعير إلى كورينثيانز في بلاده.

وسيخضع اللاعب، البالغ 18 عامًا، لاختبار بدني، يُحدِّد مدى جاهزيته، وإمكانية مشاركته في لقاء الأهلي «الكلاسيكو» ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وحسبَ مصادرَ، يُنتظر أن يحضر المهاجم في دكة البدلاء، على أقل تقدير، في حال اجتيازه الفحوصات البدنية والفنية المطلوبة.

ولعب ميتي 19 مباراةً بقميص رين في مختلف المسابقات الموسم الجاري، سجَّل خلالها ثلاثة أهدافٍ، وصنع اثنين، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو عشرة ملايين يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت».

ويتزعم الهلال صدارة دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطةً بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقَيه النصر والأهلي.

ويستضيف الأزرق العاصمي فريق الأهلي على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.