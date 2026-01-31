ليفركوزن يعود إلى طريق الانتصارات.. ولايبزيج يسقط في ملعبه

حقَّق فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم فوزه الثالث على التوالي منذ موسم 2023ـ2024، بتغلبه السبت على آينتراخت فرانكفورت 3ـ1 لحساب المرحلة الـ 20 من دوري الأولى.

وبعد سلسلة من ثلاث خسائر متتالية، استعاد ليفركوزن عافيته بانتصار في دوري أبطال أوروبا أمّن له بلوغ ملحق ثمن النهائي، حيث سيواجه أولمبياكوس اليوناني وفوزان بالدوري، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بفارق ثماني نقاط عن فرانكفورت الثامن.

وبعدما أعطاه البرازيلي أرتور التقدم بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الإسباني أليخاندرو جريمالدو «26»، عزَّز الأمريكي ماليك تيلمان النتيجة بتصويبة من على مشارف المنطقة، مستغلًا تمريرة الكاميروني كريستيان كوفاني «33».

وقلّص روبن كوخ النتيجة لفرانكفورت بتسديدة على دفعتين من منطقة الجزاء «50»، لكن الإسباني أليكس جارسيا أعاد فارق الهدفين من هجمة مرتدة وتسديدة قريبة «90+3»، مستغلًا النقص العددي في صفوف المنافس بعد طرد التونسي إلياس السخيري «70».

وبالنتيجة عينها «3ـ1» فاز هوفنهايم على ضيفه أونيون برلين بفضل الكرواتي أندري كراماريتش «42» من ركلة جزاء و«45» وهدف بالخطأ سجَّله البرتغالي ديوجو لايتي «47»، مقابل هدف لراني خضيرة «68».

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفضل انتصاره الخامس على التوالي في سلسلة من سبع مباريات لم يخسر فيها «6 انتصارات»، في حين تجمد رصيد فريق العاصمة عند 24.

وسقط لايبزيج على ملعبه أمام ماينز 1ـ2 ما قد يُبعده عن المركز الرابع في حال تحقيق شتوتجارت نتيجة إيجابية أمام ضيفه فرايبورج، الأحد.

وعلى الرغم من تقدمه بهدف الدنماركي كونراد هاردر «40»، تلقى لايبزيج الذي سيلعب مع بايرن ميونيخ ربع نهائي كأس ألمانيا في 11 فبراير، هدفين عبر نديم أميري «45+5» من ركلة جزاء، والكونغولي الديموقراطي سيلاس «49». وفاز أوجسبورج على سانت باولي 2ـ1، فيما تعادل فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1ـ1.