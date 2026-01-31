«الشتوية».. آدم ينطلق مع العلا

وافقت إدارة نادي التعاون على بيع المدة المتبقية في عقد عبد الفتاح آدم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى العلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما أعلنه النادي القصيمي عبر منصة «إكس»، السبت.

ووقَّعت إدارة العلا «درجة أولى» عقدًا احترافيًّا مع آدم لمدة عامين ونصف العام بعد دخوله الفترة الحرة التي تُجيز له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي، وفق ما نشرته «الرياضية» 21 يناير الجاري.

يُذكر أنَّ اللاعب «31 عامًا» بدأ مسيرته مع نادي الجيل في 2014، ثم تنقَّل بين أندية الحزم، التعاون، النصر، الرائد، وأبها، ليعود مجدَّدًا إلى التعاون في 2023.

وفي الموسم الجاري، خاض آدم 14 مباراةً مع «سكري القصيم»، لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدفٍ، فيما صنع تمريرةً حاسمةً واحدةً، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وينافس العلا الموسم الجاري في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويحتل المركز الخامس برصيد 31 نقطةً، مبتعدًا عن المتصدر أبها بفارق 11 نقطةً. ويصعد ثلاثة فرقٍ من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي مع نهاية البطولة 13 مايو المقبل.