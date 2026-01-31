أرسنال يكتسح ليدز برباعية.. وبورنموث يعمق جراح الذئاب

اكتسح فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم شباك مضيفه ليدز يونايتد برباعية نظيفة، السبت، لحساب الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز، ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب بـ 53 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي.

ودخل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا اللقاء على خلفية السقوط في المرحلة الماضية على ملعبه أمام مانشستر يونايتد 2ـ3 والتعادل قبلها أمام ليفربول ونوتنجهام فورست سلبًا، ما سمح لسيتي وأستون فيلا بتضييق الخناق عليه وتقليص الفارق إلى أربع نقاط.

لكن بفوزه الثامن تواليًا على ليدز في كافة المسابقات ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم أمامه للمباراة الـ 16 تواليًا منذ خسارته الأخيرة في مايو 2003 على ملعبه في الدوري «2ـ3»، أعاد الزخم لحلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004.

ولن يكون أمام لاعبي أرسنال الكثير من الوقت، كي يستعدوا للاستحقاق التالي، إذ سيصطدمون الثلاثاء على ملعبهم بجارهم اللدود تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، بعدما فازوا ذهابًا 3ـ2.

ويقاتل «المدفعجية» على أربع جبهات، إذ ما زالوا أيضًا في مسابقة الكأس، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تصدروا مجموعتها الموحدة بالعلامة الكاملة.

وتعرض أرسنال لضربة قبل صافرة البداية بإصابة الجناح بوكايو ساكا خلال الإحماء، ليحل نوني مادويكي بدلًا منه في الخط الأمامي إلى جانب السويدي فيكتور جوكيريس والبلجيكي لياندرو تروسار والألماني كاي هافيرتز، ومن خلفهم ديكلان رايس الذي بات عن 27 عامًا و17 يومًا خامس أصغر لاعب يخوض 300 مباراة في الدوري الممتاز.

وبعد بداية متعثرة إلى حد ما، نجح أرسنال في افتتاح التسجيل إثر ركلة ركنية فشل دفاع ليدز في تشتيتها بالشكل المناسب، لتصل الكرة إلى مادويكي على الجهة اليمنى، فلعبها عرضية إلى الإسباني مارتن زوبيميندي الذي حوَّلها برأسه في الشباك «27».

ومن ركلة ركنية أخرى، عزَّز أرسنال تقدمه عن طريق الحارس الويلزي كارل دارلو بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدم باثنين من زملائه خلال اعتراضه الكرة «38».

وأكد جوكيريس الخسارة العاشرة لليدز بتسجيله الهدف الثالث «69» بعدما وصلته الكرة من البديل البرازيلي جابريال مارتينيلي، مسجلًا هدفه السادس في الدوري والـ 11 في 30 مباراة بألوان فريقه الجديد بالمسابقات كافة.

وأكمل البديل البرازيلي الآخر جابريال جيزوس المهرجان بهدف رابع سجَّله بحنكة بعدما وصلته الكرة بتمريرة بينية من البديل الآخر النرويجي مارتن أوديجارد «86».

وفي مباراة أخرى فرط برايتون بفرصة أن يصبح على المسافة ذاتها من ضيفه إيفرتون ورفع رصيده إلى 33 نقطة بعدما تقدم عليه بهدف سجَّله الألماني باسكال جروس «73» حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدلًا من الضائع حين خطف بيتو من غينيا بيساو التعادل بعد دخوله بديلًا في الدقيقة «89».

وعمق بورنموث جراح مضيفه وولفرهامبتون، متذيل الترتيب، وألحق به الهزيمة الـ 18 بالفوز عليه بهدفين للفرنسي جونيور كروبي «33»، وأليكس سكوت «1+90»، رافعًا رصيده إلى 33 نقطة، بينما تجمد «الذئاب» عند ثماني نقاط.