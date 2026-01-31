تحدي ESL السعودي.. فريق Twisted Minds يحقق اللقب

تُوّج فريق Twisted Minds بلقب نهائيات تحدي ESL السعودي 2026 في لعبة Overwatch 2، بعد فوزه على فريق Kurohana بنتيجة 4ـ0 في النهائي الذي لعب في أستوديوهات EFG بالرياض، السبت.

ونجح Twisted Minds في الاحتفاظ بلقبه للعام الثاني على التوالي، ليواصل حضوره كأحد أبرز فرق الرياضات الإلكترونية في السعودية.

وشهدت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا، ومنافسات قوية بين الفرق المتأهلة من التصفيات التي نظمت عبر الإنترنت يومي 23 و24 يناير الجاري، فيما بلغ مجموع جوائز الحدث 20 ألف دولار.

وأكدت مجموعة ESL FACEIT Group المنظمة للبطولة أن التحدي يمثّل محطة مهمة لدعم اللاعبين السعوديين، وإبراز التطور الكبير في منظومة الرياضات الإلكترونية في السعودية، مشيرة إلى أن الحدث يهدف إلى تمكين المواهب المحلية للانتقال إلى منصات احترافية أعلى.

وقال فرانك جوينري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المجموعة: «البطولة تعكس التزام EFG بتطوير القطاع وتعزيز حضور السعودية بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في الألعاب والرياضات الإلكترونية».

ويأتي تنظيم البطولة ضمن المبادرات المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، الهادفة إلى بناء بيئة تنافسية مستدامة وتوسيع قاعدة المواهب في السعودية.