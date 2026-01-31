الـ«بريميرليج».. رايس يقتحم قائمة الأصغر بـ 300 مباراة

أصبح ديكلان رايس، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، خامس أصغر اللاعبين في تاريخ الدوري الممتاز الذين وصلوا إلى 300 مباراة، بعد مشاركته في الفوز على ليدز يونايتد برباعية نظيفة، السبت، لحساب الجولة الـ 24.

وصل رايس إلى هذا الإنجاز التاريخي في عمر 27 عامًا و17 يومًا لينضم إلى قائمة يتصدرها واين روني، ويليه جيمس ميلنر، وجاريث باري، ورحيم ستيرلينج بحسب «أوبتا».

منذ انضمامه إلى أرسنال من وست هام يونايتد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في يوليو 2023، شارك الدولي الإنجليزي في 96 مباراة من أصل 100 ممكنة بالدوري الممتاز مع «المدفعجية»، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 21.

وشارك رايس في جميع مباريات الموسم الأول البالغ عددها 38، منها 37 أساسيَا، فيما غاب عن ثلاث فقط الموسم الماضي «33 أساسيًا».

وبعد أن لعب 90 دقيقة كاملة على ملعب «إيلاند رود» السبت، يكون قد تخلف عن مباراة واحدة فقط في جميع مباريات أرسنال بالدوري الموسم الجاري «22 أساسيًا وواحدة بديلًا».

وقبل وصوله إلى ملعب «الإمارات» مثّل رايس وست هام في 204 مباريات بالدوري، وسجل عشرة أهداف وصنع مثلها.