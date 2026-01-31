مهرجان الأمير سلطان العالمي يتوج الأبطال

اختتمت منافسات مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي 2026، السبت، الذي نظم تحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، في الرياض، بتنظيم اللجنة العليا برئاسة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وإشراف الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وبرعاية مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وشهدت النسخة الحالية مشاركة 359 رأسًا من دول عدة في بطولات «التايتل شو» المعتمدة دوليًا.

وجاءت نتائج الفئات النهائية على النحو الآتي، في بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ حققت المهرة «مجدولة العارض» الميدالية الذهبية، تلتها «ديباج» بالفضية، ثم «إشعاع عذبة» بالبرونزية، وفي بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ نال المهر «صعب إم جي» الذهب، وحصل «فاتح صقلية» على الفضة، و«سهم العجب» على البرونز، أما بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ فشهدت تتويج الفرس «منارة عذبة» بالذهب، بينما ذهبت الفضة لـ «حصة العارض»، والبرونز لـ «إشراق عذبة»، وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ توج الفحل «أبان عذبة» بالذهب، وحصل «خريسان عذبة» على الفضة، و«بلسم عذبة» على البرونز.

وفي بطولة المهرات عمر عام، حققت «آية العرب» الذهب، تلتها «سلطانة العربي» بالفضة، ثم «لولو عامر آل زايد» بالبرونز، وفي بطولة الأمهار عمر عام نال الذهب المهر «وطن الطريبيل»، تلاه «نادر عذبة» الفضة، وحصل «وسام آل زايد» على البرونز، وفي بطولة المهرات لأعمار 2-3 أعوام نالت «ملكة نجد» الذهب، وحصلت «إي إف مزنة» على الفضة، و«إي إف إن براقة» على البرونز، وفي فئة الأمهار للأعمار نفسها حقق «عزام الأمل» الذهب، و«نبراس إن إي» الفضة، و«إي آر جيث» البرونز.

واختتمت المنافسات ببطولتي الأفراس والفحول المفتوحة، إذ حققت الفرس «أمينة غرناطة» الميدالية الذهبية، تلتها «أسماء مزنة» بالفضية، ثم «مودة راية العز» بالبرونزية، فيما حصل الفحل «عمار» على ذهب الفحول، وحصد «فويرتي» الفضة، و«دي مزيان» البرونز.