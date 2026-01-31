نابولي يكسب فيورنتينا.. وساسولو يزيد متاعب بيزا

أبقى فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم حظوظه قائمة للحفاظ على لقب الدوري بفوزه على ضيفه الجريح فيورنتينا 2ـ1، السبت، لحساب المرحلة الـ 23، واضعًا خلفه خيبته القارية، فيما عمّق ساسولو متاعب بيزا متذيل الترتيب بثلاثية.

وبات تركيز نابولي منصبًا على الدوري بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالخسارة على ملعبه، الأربعاء، أمام تشيلسي الإنجليزي 2ـ3 بعدما كان متقدمًا 2ـ1.

وجاءت الخسارة أمام الفريق اللندني بعد السقوط في المرحلة الماضية من الدوري أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، وقبله التعادل في المسابقة القارية الأم مع كوبنهاجن الدنماركي 1ـ1.

واستفاد الفريق الجنوبي، السبت، على أكمل وجه من وضع مضيفه فيورنتينا الذي يقاتل من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، كي يستعيد توازنه ويحقق فوزه الـ 14، رافعًا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط مؤقتًا خلف إنتر المتصدر الذي يلعب الأحد في ضيافة كريمونيزي.

وتقدم فريق كونتي بهدفين نظيفين على الـ«فيولا»، الأول عبر أنتونيو فيرجارا الذي افتتح رصيده في الدوري في الدقيقة 11 بعد كرة وصلته مباشرة من الحارس أليكس ميريت فسددها من مشارف المنطقة بعيدًا عن متناول الحارس الإسباني دافيد دي خيا، والثاني عبر مواطن الأخير ميجيل جوتييريس بتسديدة قوسية رائعة بعد تمريرة من فيرجارا بالذات «49».

ورغم تمكن فيورنتينا من تقليص الفارق عبر مانور سولومون «57» لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة الـ 12 للموسم الجاري.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة نفسها، عمق ساسوولو جراح مضيفه بيزا متذيل الترتيب بالفوز عليه 3ـ1.

وشهدت المباراة عودة مثالية للنجم دومينيكو بيراردي للتشكيل الأساسي لساسولو للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي. وكان بطل اللقاء الأول، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 25 بتسديدة يمينة قوية سكنت سقف الشباك، ثم أسهم في الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعدما اصطدمت عرضيته بالمدافع أنطونيو كاراتشيولو لتتحول بالخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني، حاول بيزا العودة وقلص الفارق «51» عن طريق ميشيل أيبشير بتسديدة في الزاوية العليا، وكاد الفريق أن يتعادل بعدها بدقيقة لولا تمكن الدفاع من إبعاد الكرة من على خط المرمى.

ونجح إسماعيل كوني في إحباط آمال أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثالث «59» مستغلًا عرضية نيمانيا ماتيتش. الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 29 نقطة في المركز الـ 11، مقابل 14 لبيزا بالمركز الأخير.