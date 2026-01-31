مصدر خاص: السيولة تعلّق صفقات النصر

كشف لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ عن أن إدارة نادي النصر تتَّجه إلى إغلاق ملف التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي تُغلَق بنهاية يوم غدٍ 2 فبراير، مكتفيةً باستقطاب العراقي حيدر عبد الكريم دون إبرام صفقات جديدة لـ «عدم وجود سيولة مالية».

مع ذلك، تركت الإدارة، حسبَ المصدر ذاته، الباب مفتوحًا أمام احتمالية ضئيلة لضم لاعب آخر قبل انتهاء «الميركاتو الشتوي» في حال توفر السيولة. وذكر المصدر، أن عبد الإله العمري، مدافع الفريق، سيستمر مع «الأصفر» حتى نهاية الموسم الجاري بعد رفض جيسوس فكرة رحيله إلى نادي الاتحاد خلال الفترة الشتوية. وأعار النصر البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح الفريق، إلى ريال سوسيداد الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري، وفق بيان القطب العاصمي عبر منصة «إكس»، السبت.

وشارك ويسلي، البالغ من العمر 20 عامًا، في ⁠18 مباراةً مع النصر بجميع المسابقات الموسم الجاري، ‍وسجل خلالها أربعة أهداف، ‍وقدَّم تمريرتين حاسمتين.