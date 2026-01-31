الشباب يستعيد كاراسكو.. والصقور ينضم بعد الفيحاء

انضم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى المعسكر الذي يسبق مواجهة الفيحاء، الأحد، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وشارك الجناح البلجيكي في التدريبات الجماعية، السبت، بفاعليةٍ عاليةٍ، وسطَ تركيزٍ من المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل على الجوانب اللياقية والتكتيكية خلال الحصة.

وغاب كاراسكو عن المواجهتين الماضيتين في دوري روشن السعودي، بدءًا بلقاء الخليج الذي انتهى دون أهدافٍ، ثم الانتصار على الحزم 4ـ0.

وخلال الموسم الجاري، شارك اللاعب في 17 مباراةً، سجل فيها تسعة أهدافٍ، وقدَّم ثلاث تمريراتٍ حاسمة، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

على صعيدٍ مختلفٍ، أوضحت المصادر، أن الإدارة الشبابية أتمَّت صفقة التعاقد مع فواز الصقور على سبيل الإعارة قادمًا من الاتحاد حتى نهاية الموسم، وسينضمُّ إلى صفوف «الليث» بعد مباراة الفيحاء.

ويحتل الفريق العاصمي المركز الـ 13 في ترتيب الدوري وبرصيده 16 نقطةً بعد ثلاثة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ مقابل ثماني هزائم.