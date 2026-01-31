قانون الرياضة ـ الاتحاد الرياضي 6ـ20

الاتحاد هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، وهو الكيان المعترف به للرياضة محل اختصاصه وهو المسؤول عن الرياضة محل اختصاصه، وعن تنظيم شؤونها، وفق ما يقضي به نظامه الأساس، والأنظمة الأساس للاتحادات الدولية ذات الصلة ولا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد لرياضة واحدة.

تكون العضوية في الاتحاد للأندية والرياضيين وغيرهم ممن لهم علاقة بالرياضة أو النشاط محل اختصاصه، وذلك وفق ما ينص عليه نظامه الأساس.

يعمل الاتحاد على تطوير الرياضة محل اختصاصه، وزيادة عدد ممارسيها وتطويرهم، وتعزيز مكانة المملكة رياضيًّا على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، ويقوم فيما يتصل بالرياضة محل اختصاصه بالمهمات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها وضع خطط تطوير الرياضة، والتعاون مع الوزارة واللجنة في تنفيذ استراتيجياتها، وتمثيل المملكة وترشيح ممثليها في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، وأمام الاتحادات النظيرة وفي المؤتمرات، والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص الاتحاد تشكيل المنتخبات الوطنية وإعدادها، وتأهيلها للمشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وإدارة جميع شؤونها وتنظيم ممارسة الرياضة وشؤون أعضائه، والمرخص لهم من قبله والمسجلين فيه، وتنظيم المنافسات الرياضية ووضع شروط المشاركة فيها وإقامتها وتشغيلها، وتملك الحقوق المتصلة بها، وتسويقها واستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات الرياضية الإقليمية أو القارية أو الدولية في المملكة، والترخيص للأندية والمدربين والوكلاء الرياضيين وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة، وفقًا للوائح والقواعد التي يصدرها وتسجيل اللاعبين المحترفين والهواة والحكام وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة، وفقًا للوائح والقواعد التي يصدرها.

الاتحاد الرياضي في ظل القانون يأتي بوصفه الجهة التنظيمية والفنية المسؤولة عن إدارة اللعبة الرياضية وتنميتها، وقد أرسى القانون قواعد واضحة لحوكمة الاتحادات الرياضية، سواء على الصعيد الإداري أو الفني، وانتقل بالاتحاد من مجرد كيان اعتباري إلى كيان فاعل يعزز الدورين الاقتصادي والاجتماعي للعبة الرياضية، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات في القطاع الرياضي في إطار من الحوكمة والإدارة الاحترافية بالتعاون مع الأندية الرياضية.