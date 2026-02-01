النهار يطارد جومانا في الرياض

كشف عرض تشويقي لمسرحية «سمن على عسل»، المقرر عرضها من 3 إلى 7 فبراير الجاري على مسرح محمد العلي، مطاردة بين الممثلين معتصم النهار وجومانا مراد، وسط أجواء كوميدية بمشاركة كبار النجوم.

تدور أحداث العرض المسرحي «سمن على عسل» في إطار لايت كوميدي، حيث تتشابك الأقدار بطريقة أغرب من الخيال، فتضع معتصم النهار «برهان» الانطوائي الهادئ وجهًا لوجه مع جومانا مراد «هالة» الهاربة من جريمة قتل وفجأة يجد الاثنان نفسيهما عالقين في دوامة من المواقف الغريبة، مع شخصيات أغرب.

وتعيد مسرحية «سمن على عسل» كبار نجوم مسلسل «باب الحارة» الشهير للعمل من جديد من خلال العرض.

ويلعب بطولة المسرحية النجوم معتصم النهار، وجومانا مراد، وأحمد عبد الوهاب، وشكران مرتجى، وفؤاد يمين، وأيمن رضا وسارة بركة.

وينتمي العرض لنوعية الأعمال المسرحية الكوميدية، وهو من إنتاج حمادة إسماعيل، وإشراف عام أحمد إسماعيل، وتأليف دكتور ممدوح حمادة، ومن إخراج بتول عرفة في خامس تعاون لها مع موسم الرياض.