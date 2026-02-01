سلوت: كوناتي مثال على التفاني

عدّ الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع «الريدز» مثالًا للتفاني.

وقطع كوناتي إجازته لدعم دفاع الأحمر، ونجح في تسجيل الهدف الأخير خلال الفوز على نيوكاسل، 4ـ1، السبت، ضمن منافسات الدوري المحليّ الممتاز.

وقال سلوت بشأن موقف اللاعب :«مر بأسبوعين غاية في الصعوبة، وربما لا يزال يمر بوقت عصيب، تحدثنا في نهاية الأسبوع الماضي وأبدى رغبته بالعودة في نهاية هذا الأسبوع، وكان ذلك سيعني عدم قدرته على خوض المباراة».

وأضاف المدرب الهولندي : «لكن عندما رأى المشاكل التي واجهناها دفاعيًا، اتصل بي في وقت مبكر وأخبرني برغبته في العودة لمساعدة الفريق أمام نيوكاسل، وعاد الأربعاء وتدرب مرتين معنا، وأمام نيوكاسل لم يسجل هدفًا فحسب، ولعب مباراة رائعة وكان المشجعون ممتنين حقًا طوال المباراة، كان زملاؤه ممتنين بنفس القدر عندما دخل غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة كان الجميع يهتفون، من الرائع بالنسبة له أن يسجل هدفًا بعد هذا الوقت الصعب، وأعتقد أن هذا الفريق أظهر أننا دائمًا بجانب بعضنا بعضًا في الظروف الصعبة».

وتوفي والد كوناتي الأسبوع الماضي، ولم يكن من المتوقع عودته، وغلبته الدموع بعد التسجيل في «أنفيلد» وسط دعم كبير من زملائه.