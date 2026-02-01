ألكاراز يخطف اللقب ويكمل رباعية الـ«جراند سلام»

أكمل الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، المصنف أول عالميًا رباعية الـ«جراند سلام»، وأصبح أصغر لاعب يحققها بتتويجه للمرة الأولى بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 2ـ6 و6ـ2 و6ـ3 و7ـ5، الأحد، في المباراة النهائية على ملعب «رود لايفر أرينا» في ملبورن.

ويُعد هذا اللقب السابع الكبير للإسباني الذي حرم النجم الصربي المخضرم البالغ 38 عامًا من تتويج غير مسبوق بلقبه الكبير الخامس والعشرين، وتغلب عليه للمرة الثالثة في نهائي جراند سلام بعد ويمبلدون في 2023 و2024.

وجاء فوز الإسباني بعد أداء قوي عقب بداية بطيئة، وبات أصغر لاعب يحرز البطولات الأربع الكبرى، والتاسع في التاريخ بعدما أضاف لقب أستراليا المفتوحة إلى لقبين في كل من ويمبلدون ورولان جاروس وفلاشينج ميدوز.

وتفوّق ألكاراز على مواطنه الأسطورة رافايل نادال الذي كان حاضرًا في المدرجات والذي كان يبلغ 24 عامًا حين حقق إنجاز الرباعية الكاملة.

ورفع ألكاراز رصيده إلى سبعة ألقاب كبرى فتجاوز الأمريكي جون ماكنرو، والسويدي ماتس فيلاندر، وبات بفارق لقب واحد خلف الأمريكيين أندريه أجاسي وجيمي كونورز وإيفان ليندل.

ومني ديوكوفيتش بأول هزيمة له في نهائي ملبورن بعدما فاز بعشرة نهائيات سابقة، وسيستمر بحثه عن لقب كبير ينفرد به كصاحب الرقم القياسي «25 لقبًا» والذي يتقاسمه حاليًا مع الأسترالية مارجريت كورت، التي تابعت أيضًا المباراة من المدرجات.

وكان آخر لقب كبير يحرزه النجم الصربي في فلاشينج ميدوز عام 2023، قبل أن يتقاسم ألكاراز والإيطالي يانيك سينر الألقاب الكبرى منذ ذلك الحين.

وخاض اللاعبان نصف النهائي في خمس مجموعات طويلة، وتغلب ألكاراز على الألماني ألكسندر زفيريف، وديوكوفيتش على سينر، وكان التعافي مفتاحًا لحسم النهائي بعد الجهد البدني الكبير، لكنهما قدّما مع ذلك مواجهة جديدة لا تقل شراسة.

واستهل ديوكوفيتش المباراة بقوة وحصل على ثلاث فرص لكسر إرسال ألكاراز في الشوط الرابع «30ـ40» فأهدر الأولى والثانية ونجح في الثالثة وتقدم 3ـ1 و4ـ1 و5ـ2 قبل أن يفعلها للمرة الثانية وينهي المجموعة 6ـ2 في 33 دقيقة.

واستعاد ألكاراز توازنه في المجموعة الثانية وحصل على فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثالث واستغل الأولى بخطأ في ضربة أمامية للصربي وتقدم للمرة الأولى في المباراة 2ـ1، ثم حصل على فرصتين لكسر الإرسال في الشوط السابع فأهدر الأولى ونجح في الثانية بخطأ مباشر للصربي فتقدم 5ـ2 قبل أن ينهيها في صالحه 6ـ2 في 36 دقيقة.

وحصل الإسباني على فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة وفعلها وتقدم 3ـ2 و4ـ2 و5ـ3 ثم كسره للمرة الثانية في الشوط التاسع وحسمها في صالحه 6ـ3 في 51 دقيقة.

وسنحت أمام ألكاراز ست فرص لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثاني من المجموعة الرابعة دون جدوى، وأهدر ديوكوفيتش فرصة كسر إرسال ألكاراز في الشوط التاسع من المجموعة الرابعة واستمر التعادل حتى الشوط العاشر 5ـ5، قبل أن يتقدم الإسباني 6ـ5 وكسر إرسال الصربي في الثاني عشر منهيًا المجموعة في صالحه 7ـ5 في 62 دقيقة.