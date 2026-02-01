أمام نيوم.. فقيهي ونيو يعززان صفوف الأخدود

يدخل فريق الأخدود الأول لكرة القدم مواجهة نيوم، المقررة الإثنين، بوجهٍ جديد، مع ترقّب مشاركة لاعبيه المعارين الكاميروني إيفان نيو، ومعاذ فقيهي، اللذين انضمّا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ويحل نيوم ضيفًا على الأخدود، مساء الإثنين، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز ضمن لقاءات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

ويبحث الضيف عن تأكيد تفوقه على مضيفه بعد نتيجة الدور الأول، بينما يرفع الأخدود شعار معادلة الانتصار وحصد ثلاث نقاط ثمينة قد تمنحه خطوة مهمة في سباق الهروب من مناطق الخطر، خاصة مع الدعم المنتظر من الصفقتين الجديدتين بنظام الإعارة.

ويحتل الأخدود المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات مقابل 13 خسارة، ويأتي إلى اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون بهدف دون رد.

في المقابل، يعيش نيوم حالة معنوية أفضل بعد فوزه في الجولة الماضية على ضمك بنتيجة 3ـ0، ويحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة، حصدها من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل ثماني خسائر.