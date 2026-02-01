«قاتل» يمنح يونايتد نقاط فولهام

خطف بنيامين شيشكو، لاعب فريق مانشستر ​يونايتد الأول لكرة القدم، فوزًا في الوقت القاتل لـ «الشياطين» عندما أحرز الهدف الثالث في الانتصار 3ـ2 على ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، ليواصل صاحب الأرض تألقه ‌تحت قيادة مايكل ‌كاريك، المدرب ‌المؤقت.

ودفع ⁠هذا ​الفوز ‌مانشستر يونايتد للمركز الرابع في الدوري برصيد 41 نقطة، وأضاف نتيجة أخرى مهمة إلى فترة كاريك، بعد فوزه على مانشستر سيتي وأرسنال المتصدر. وتراجع فولهام إلى المركز الثامن.

وتقدم مانشستر يونايتد 2ـ0 بهدفين من البرازيليين ‍كاسيميرو عند الدقيقة ‍«19» وماتيوس كونيا في ‍الدقيقة «56».

لكن فولهام عاد إلى المباراة بهدف من ركلة جزاء سجَّله المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة «​85»، ثم احتفل كيفن بما أعتقد أنه هدف التعادل ⁠في الدقيقة «91». لكن شيشكو أشعل حماس جماهير أولد ترافورد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن مرَّ برونو فرنانديز من النيجيري كالفين باسي، لاعب فولهام، في الناحية اليمنى ثم مرَّر الكرة للمهاجم السلوفيني في منطقة الجزاء ‌ليضعها في الزاوية العليا للمرمى.