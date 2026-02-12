أمام التعاون.. كاريلي يبدأ مهمة إنقاذ ضمك

يبحث فريق ضمك الأول لكرة القدم عن انتصاره الثالث أمام ضيفه التعاون في دوري روشن السعودي، الخميس، على ملعب الأول في خميس مشيط.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين 13 مرة، كسب أصحاب الأرض مواجهتين، وتغلب الضيوف بسبع، وحضر التعادل في أربع مناسبات .

ويسعى ضمك إلى رد الاعتبار بعد أن تعرض لخسارة كبيرة من التعاون الدور الأول 1ـ6.

ويقود البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك الجديد، أول مواجهاته أمام التعاون خلفًا للبرتغالي أرماندو إيفانجيليستا.

وتسلم كاريلي الدفة الفنية للفريق بعد نزفه نحو 26 نقطة من أصل 29 في آخر تسع مواجهات دورية، إثر خسارته أمام فرق الاتفاق، نيوم، الحزم، النصر، الخليج والهلال، إضافة إلى تعادله مع الخلود، الفيحاء والاتحاد.

ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، جمعها من فوز واحد و9 تعادلات و10 خسائر، ويأتي التعاون في المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 12 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، وخمس خسائر.