الانتصار الثالث يحفز الحزم أمام الأخدود

ينشد فريق الحزم الأول لكرة القدم، الخميس، المحافظة على سجله الخالي من الخسائر في مواجهات الأخدود ضيفه، حينما يستقبله، الخميس، على ملعبه في الرس لحساب الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن تواجها 3 مرات في الدوري، كسب منها الحزم مباراتين، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل، ولم يعرف الأخدود طعم الانتصار.

ويدخل الحزم المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد غيابه عن الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة، وتلقيه خسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام الأهلي.

ويحتل الحزم المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة، حيث فاز في خمس وتعادل في ست وخسر تسع مباريات.

في الجانب الآخر، يبحث الأخدود عن انتصاره الأول منذ الجولة الـ15 عندما تغلب على الرياض لكنه تلقى بعدها 4 خسائر وتعادل في مباراتين.

ويحتل الأخدود المركز الـ 17، قبل الأخير، برصيد 10 نقاط، إذ فاز في مباراتين وتعادل في أربع وخسر 14 مباراة.