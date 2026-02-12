نشوة نيوم تهدد القادسية

يستضيف فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره نيوم، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 44 نقطة حصدها من الانتصار في 13 مباراة وتعادله بخمس، وخسارة مباراتين.

وفقد القادسية نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بعد تعادله مع الفتح، ويسعى إلى لعودة لسكة الانتصارات، وحصد النقاط الثلاث ليبقى في صلب المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر يسعى نيوم إلى مواصلة الانتصارات بعد تغلبه في الجولة الماضية على الرياض، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل لمواصلة نتائجه الجيدة التي حققها في آخر ثلاث مباريات.

ويحتل نيوم المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بعدما فاز في ثمان مباريات وخسر في مثلها، وتعادل في أربع مباريات.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، انتهت بفوز القادسية 3ـ1 .