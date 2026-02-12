نوير يحسمها: لا تراجع عن الاعتزال

أكد مانويل نوير، حارس مرمى فرق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، مجددًا عدم التراجع عن اعتزال اللعب الدولي، ليكون متاحًا للعب مع منتخب «المانشافت» في مونديال 2026.

وأوضح حارس المرمى الألماني صاحب الـ39 عامًا، والفائز بكأس العالم 2014، أن قرار اعتزاله اللعب الدولي نهائي لا عدول عنه.

وأشار هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ، في تصريحات سابقة إلى أن نوير الأفضل في ألمانيا، ويجب أن يلعب في بطولة كأس العالم المنظمة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبدأت المطالبات الجماهيرية والإعلامية، بإعادة نوير للمنتخب، نظرًا لإصابة مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي، الذي غاب عن النصف الأول من الموسم بعد جراحة في الظهر، وهو الآن يغيب مجددًا لفترة طويلة بسبب إصابة في الفخذ.

ولعب أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، بدلًا من تير شتيجن في كل مباريات التصفيات،

وعن أداء باومان، قال نوير :«هو الحارس الأساسي حاليًا، وهو يقوم بعمل جيد، قدم أداء متميزًا، أتمنى له كل التوفيق، وأدعو له بالنجاح دائمًا».

ويعتزم باومان المشاركة في المباريات التجريبية المقررة مارس المقبل أمام سويسرا وغانا.