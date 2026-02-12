فوريفر يونج يدافع عن اللقب في الجنادرية

يواجه الياباني فوريفر يونج، حامل اللقب، تحديًا كبيرًا، السبت، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، ضمن فعاليات «كأس السعودية» البالغة قيمتها 20 مليون دولار، أغلى سباق في العالم.

بعد فوزه باللقب العام الماضي، ثم تتويجه بلقب كأس المربين الكلاسيكي، يحمل الجواد آمال مدربه يوشيتو ياهاجي ومالكه سيسوما فوجيتا، إلى جانب خياله ريوسي ساكاي الذي يعرفه جيدًا ويثق به تمامًا.

قال ياهاجي مبتسمًا: «لا يشعر بالضغط أبدًا»، في إشارة إلى هدوء الجواد على الرغم من الترقب الكبير. والسؤال الذي يشغل الجميع: هل يصبح فوريفر يونج أول حصان يفوز بلقب «كأس السعودية» مرتين متتاليتين؟

من الولايات المتحدة، يأتي التحدي الأقوى مع نيسوس، الفائز بسباق بريدرز كب ديرت ميل، بقيادة فلافيان برات تحت إشراف المدرب الأسطوري بوب بافيرت، إلى جانب نيفادا بيتش الذي يقوده إيراد أورتيز جونيور، وكلاهما من إسطبل بافيرت.

ليس التحدي أمريكيًا فقط، فمن السعودية يبرز بانشينج بقيادة الخيال السعودي عادل الفريدي، ومدربه ديفيد جيكوبسون، ومالكه شرف محمد الحريري وشركاؤه، حاملًا آمال الملاك المحليين.

كما يعود راتل إن رول، الذي أنهى خامسًا العام الماضي، بقوة هذه المرة مع جويل روزاريو ومدربه كيني ماكبيك.

من اليابان أيضًا، يشارك لوكسور كافي بقيادة الخيال الساحر جواو موريرا ومدربه نورييوكي هوري، إلى جانب سنرايز زبانجو الذي يمثل الجيل الجديد من القوة اليابانية.

أما الخيول السعودية والخليجية، فتشمل بشوبز باي لأبناء الملك عبد الله، بقيادة جونيور ألفارادو وإشراف براد كوكس، وهجيت وستار أوف وندر، كلاهما لأبناء الملك عبد الله أيضًا، تحت إشراف المدرب السعودي سعد الجنيدي، إضافة إلى مهلي للشيخ عبد الله حمود الصباح، وثوندير سكول لمالكه الأمير سعود بن سلمان، وتومبارومبا من وذنان للسباقات، وأميرة الزمان بقيادة راين مور العالمي، ومدربها سامي الحرابي، ومالكها الأمير فيصل بن خالد.