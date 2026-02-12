توخل يقود «الأسود الثلاثة» حتى 2028

مدد الألماني توماس توخل، عقده مدربًا للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، حتى كأس أوروبا 2028، المقرر تنظيمها في بريطانيا، وإيرلندا، وذلك وفق ما أعلنه، الخميس، الاتحاد المحلي للعبة.

وقال توخل، بعد تمديد العقد :«أنا سعيد وفخور للغاية بتمديد فترة وجودي مع منتخب إنجلترا، لا يخفى على أحد أنني استمتعت بكل لحظة قضيتها مع اللاعبين والمدربين، وأتوق بشدة لقيادتهم إلى كأس العالم، إنها فرصة رائعة، وسنبذل قصارى جهدنا لنجعل البلاد فخورة».

ووقع توخل، صاحب الـ52 عامًا، والذي عُيّن أكتوبر 2024، خلفًا للمدرب جاريث ساوثجيت، في البداية عقدًا يمتد حتى نهاية كأس العالم 2026، إذ يأمل في قيادة «الأسود الثلاثة» للفوز بلقبهم الأول منذ 1966.

وتحت قيادة توخل، فاز المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، في كافة مبارياته الثماني في التصفيات من دون أن تهتز شباكه.

ويُعدّ تمديد عقد توخل قبل انطلاق مونديال 2026 في أمريكا، كندا، والمكسيك، دليلًا واضحًا على الثقة التي أولاها إياه الاتحاد الإنجليزي، علمًا أن المدرب الألماني يتطلع إلى قيادة إنجلترا نحو لقبها الكبير الأول منذ ستة عقود.

وتم تداول اسم توخل كخليفة محتمل دائم للبرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد المقال من منصبه، على الرغم من تحسن أداء «الشياطين الحمر» تحت قيادة مايكل كاريك، المدرب المؤقت، لكن بتوقيعه عقدًا جديدًا مع منتخب إنجلترا، من الواضح أن توخل استبعد نفسه من الانتقال إلى ملعب «أولد ترافورد» بعد كأس العالم.