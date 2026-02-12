تذاكر المونديال تصل إلى أسعار خيالية

ارتفعت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 بشكل كبير على المنصة الرسمية لإعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ تُعرض مقاعد للعديد من المباريات بمبالغ تفوق عدة مرات قيمتها الأصلية، على الرغم من أن معظم التذاكر لم تُوزَّع إلا أخيرًا بعد انتهاء المرحلة الرئيسة من البيع في يناير الماضي.

وعُرضت على موقع إعادة البيع والتبادل «https://fwc26-resale-usd.tickets.fifa.com»، تذكرة فئة 3، في أعلى مدرجات الملاعب، للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا 11 يونيو في مكسيكو بقيمة 5.324 دولارًا، والتي تبلغ قيمتها الأساسية 895 دولارًا.

وعند دخول فرنسا منافسات البطولة ضد السنغال 16 يونيو في إيست راذرفورد «نيوجيرسي»، تجاوزت أسعار التذاكر خمسة أضعاف السعر الأصلي «ألف دولار مقابل 219»، وبسعر أعلى قليلًا «1.380 دولارًا»، يمكن للمشجعين شراء مقعد من الفئة 1 الأقرب إلى أرض الملعب، والذي كان سعره في البداية 620 دولارًا.

أما لمتابعة مباراة البرازيل والمغرب 13 يونيو من أعلى مدرجات الملعب عينه، فيبلغ ثمن المقعد 1.725 دولارًا، أيّ أكثر من سبعة أضعاف السعر الأساسي.

وبالنسبة للنهائي في 19 يوليو، عُرضت تذكرة فئة 1 بسعرها الأصلي البالغ 7.875 دولارًا، مقابل 20 ألف دولار.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الكبير، لا تزال هناك صفقات جيدة في موقع إعادة البيع، منها تذكرة مباراة النمسا والأردن في سان فرانسيسكو، التي كلفت مشتريها الأصلي 620 دولارًا، تُعاد بيعها بـ552 دولارًا.