الدمام وجدة تجهزان الأخضر قبل الآسيوية
عبدالوهاب الحربي مدرب المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم (أرشيفية)
الرياض ـ عبد الرحمن النمر 2026.02.12 | 03:17 pm
يجري المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم معسكرين داخليين في الدمام وجدة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اسيا تحت 17 عامًا التي تنطلق 5 مايو المقبل وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».
وأوضح المصدر ذاته أن المعسكر الأول ينطلق بعد عيد الفطر المبارك في الدمام والثانية قبل انطلاقة الحدث الآسيوي وستكون في جدة .
ووضعت قرعة البطولة الخميس، الأخضر في المجموعة الأولى، وفق ما أعلنه الاتحاد القاري في موقعه الرسمي.
ووزعت المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل على أربع مجموعات.
ويواجه الأخضر، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى.