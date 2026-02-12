الدمام وجدة تجهزان الأخضر قبل الآسيوية

يجري المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم معسكرين داخليين في الدمام وجدة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اسيا تحت 17 عامًا التي تنطلق 5 مايو المقبل وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المعسكر الأول ينطلق بعد عيد الفطر المبارك في الدمام والثانية قبل انطلاقة الحدث الآسيوي وستكون في جدة .

ووضعت قرعة البطولة الخميس، الأخضر في المجموعة الأولى، وفق ما أعلنه الاتحاد القاري في موقعه الرسمي.

ووزعت المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل على أربع مجموعات.

ويواجه الأخضر، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى.