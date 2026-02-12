فور إيفر يونج.. أغنية يحلم بالذهب من جديد

في مزرعة نورثرن فارم الشهيرة بهوكايدو في اليابان، رأى الحصان فور إيفر يونج النور للمرة الأولى في 24 فبراير 2021. منذ لحظات ولادته الأولى، لفت الأنظار بحجمه اللافت، سرعته الفطرية، ومظهره الجذاب الذي يميزه عن غيره.

سرعان ما أثار ضجة في أوساط الخيل اليابانية، فتم عرضه في مزاد كبير عام 2022، إذ قرر رجل الأعمال البارز سوسومو فوجيتا ـ مؤسس ورئيس شركة سايبر إيجنت ـ الاستحواذ عليه مقابل نحو 893 ألف دولار أمريكي.

أوكل فوجيتا مهمة تدريب هذا الجوهرة إلى المدرب الشهير يوشيتو ياهاجي، الذي أدرك مبكرًا إمكانياته الاستثنائية وقرر تهيئته للمنافسات القارية والعالمية.

ينحدر فور إيفر يونج من سلالة قوية؛ فوالده فاز بسباق دبي الرئيسي عام 2016، بينما والدته حققت انتصارات عدة في سباقات الفئة الثانية.

يحمل فوجيتا حبًا خاصًا لهذا الحصان، إذ هو من اختار له اسم فور إيفر يونج مستوحى من أغنية شهيرة تحمل الاسم نفسه، وهي الأغنية الرئيسة لإحدى الدراما اليابانية البارزة على منصة أبيما التابعة لشركته.

وقد عبر فوجيتا عن إعجابه الشديد بهذا الحصان في تصريحاته، قائلًا في إحدى المناسبات بعد تتويجه بحصان العام الياباني: «كمالك، لم أحلم يومًا بأن يأتي اليوم الذي أفوز فيه بجائزة حصان العام... لم أفعل شيئًا بنفسي، لكنني أنوي أن أكون مالكًا يستحق فور إيفر يونج من الآن فصاعدًا».

بدأ فور إيفر يونج مسيرته الرسمية في السباقات عام 2023، محققًا انتصارات متتالية أبرزها كأس نيساي نيبون الياباني 2023، ثم كأس الديربي السعودي 2024، وكأس اليابان كلاسيك 2024، وكأس طوكيو 2024.

بلغ ذروة تألقه بفوزه التاريخي بكأس السعودية 2025 ـ أغنى سباق في العالم ـ في مفاجأة هزت عالم السباقات.

في فبراير 2025، دخل فور إيفر يونج التاريخ من أوسع أبوابه بانتصاره في «كأس السعودية»، حيث شغل مراكز متقدمة في معظم السباق، ثم انطلق بقوة في الأمتار الأخيرة ليحول المنافسة إلى ثنائية حماسية مع رومانتيك واريور، وينهيها بفارق ضئيل ليحقق أول لقب كبير له خارج اليابان.

لم يكن الفوز فرديًا، إذ أصبح المدرب يوشيتو ياهاجي أول مدرب يفوز بكأس السعودية مرتين «بعد فوزه مع بانثالاسا عام 2023».

وفي «كأس السعودية»، السبت طمح فور إيفر يونج إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، والمحافظة على تاجه كبطل للنسخة الماضية.