الخبر تحتضن دوري المقاتلين

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الخميس، انطلاق بطولة الدوري لموسم 2026، 8 مايو المقبل، في الخبر بـ«الظهران إكسبو».

وحسبما أوضحه بيان الرابطة الصحافي، يشهد الموسم الثالث من الدوري منافسات رسمية في أوزان الريشة، والخفيف، ووزن الوسط، إلى جانب نزالات خاصة تسلط الضوء على عدد من المواهب الصاعدة، في أجواء تجمع بين الحماس والتنافس، وتقدّم قصصًا جديدة لنجوم المستقبل في المنطقة.

وأوضح جيروم مازيت، المدير العام لدوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن اختيار الخبر لافتتاح الموسم الجديد جاء بسبب الشغف الكبير برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الحدث يجمع بين أبطال معروفين ومواهب صاعدة، ويمنح الجماهير تجربة رياضية مميزة.

وأشار مازيت إلى أن عودة صلاح الدين هاملي، وبداية المشوار الاحترافي لأحمد آل إبراهيم، إلى جانب مشاركة حمزة الكوهجي، تعكس رؤية الدوري في دعم المقاتلين المحليين، وصناعة جيل جديد من النجوم في المنطقة.

ويتصدر افتتاح الموسم عودة بطل وزن الخفيف لعام 2025، صلاح الدين هاملي، الذي يعود إلى القفص بعد موسم ناجح، متطلعًا إلى بداية قوية ومواصلة حضوره في دائرة المنافسة.

ويشارك في البطولة المقاتل البحريني حمزة الكوهجي، الذي يسجّل ظهوره الأول في منافسات دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن منافسات وزن الريشة.