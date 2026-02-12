الخميس.. يتحدد مصير حمد الله

يحدد الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الخميس، مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من عدمها في القائمة الأساسية أمام الأهلي ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على «إس إتش جي أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وشارك المهاجم المغربي مع فريقه في الشوط الثاني أمام النهضة العماني ضمن دوري أبطال الخليج الثلاثاء الماضي.

والتحق المهاجم، البالغ 35 عامًا، بالتدريبات الجماعية، الأربعاء قبل الماضي، عقب إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي إثر تعرُّضه لإصابةٍ في العضلة الخلفية خلال مباراة الريان، 23 ديسمبر الماضي، ضمن دور مجموعات دوري أبطال الخليج.

ويفتقد الفريق العاصمي إلى خدمات الفرنسي ياسين عدلي أيضًا بداعي الإصابة.



وتشهد مواجهة الأهلي مشاركة البلجيكي يانيك كاراسكو بعد أن تغيب عن مباراة النهضة العماني بسبب تراكم البطاقات.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، حصدها من الانتصار في أربع مباريات، وتعادله في سبع، وخسارته ثماني مباريات.