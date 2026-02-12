من هو ماوريسيو دولاك مدرب الرياض الجديد؟

ولد ماوريسيو دولاك نوفمبر 1979 في مدينة برازيليا، وعاش شغفًا كبيرًا بكرة القدم منذ طفولته، كما هو الحال مع معظم البرازيليين، حيث ارتبط مساره بهذه الرياضة منذ الصغر حتى اليوم.

لم يحظَ دولاك بشهرة واسعة كلاعب كرة قدم داخل البرازيل، التي تشتهر بنجومها ومواهبها الكبيرة، فاكتفى بتجارب قصيرة وغير ناجحة مع أندية صغيرة، قبل أن يعتزل اللعب مبكرًا ويتجه سريعًا نحو مجال التدريب.

في عام 2010، انضم إلى إحدى الدورات التدريبية التابعة لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية «كونميبول»، وحصل بعدها على الرخصة التدريبية التي تؤهله إلى العمل في الأجهزة الفنية داخل البرازيل وخارجها. يُعزى الفضل الكبير في مسيرته إلى مواطنه أودير هيلمان «الذي درب سابقًا في الدوري السعودي مع الرياض والرائد»، إذ آمن هيلمان بقدرات الشاب الطموح وضمه إلى جهازه الفني المعاون عام 2015 مع نادي إنترناسيونال البرازيلي.

بدأ دولاك عمله مع هيلمان كمحلل فيديو ومراقب أداء، ثم رافقه أيضًا عندما تولى الأخير تدريب منتخب البرازيل تحت 23 عامًا.

وبفضل خبرته البارزة في تحليل الأداء، ضمه هيلمان مجددًا إلى طاقمه في فلومينينسي خلال موسم 2019ـ2020. مع نجاحه اللافت في مهمة تحليل الفيديو ودراسة المنافسين، ارتقى دولاك إلى منصب المدرب المساعد المباشر لهيلمان في فلومينينسي حتى عام 2020.

وظلَّ «الظل الوفي» لهيلمان، حيث عمل مساعدًا له أيضًا في نادي الوصل الإماراتي «2020ـ2022»، ثم في سانتوس البرازيلي.

وصل دولاك للمرة الأولى إلى السعودية عام 2023، عندما قاد هيلمان فريق الرياض في موسم 2023ـ2024، وعمل مساعدًا له مرة أخرى، قبل أن ينتقل لفترة قصيرة إلى الجهاز الفني لنادي الرائد بعد رحيل هيلمان.

في عام 2025، عاد إلى البرازيل ليتولى منصب كبير المحللين في فلومينينسي، لكنه ترك المنصب بعد أشهر قليلة ليعود إلى السعودية، حين عُيّن مديرًا فنيًّا لفريق الرياض تحت 21 عامًا في يوليو 2025.

وبعد فترة وجيزة فقط، قرَّرت إدارة نادي الرياض الرهان عليه مجددًا، فكلَّفته بتدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمقال الأوروجوياني دانييل كارينيو.