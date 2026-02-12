أتلتيكو وبرشلونة.. صراع الكأس الـ50

يستضيف ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» قمة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي تجمع فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم صاحب الأرض بنظيره برشلونة، الخميس.

وتعد هذه المواجهة الـ50 التي تجمع القطبين في بطولة كأس ملك إسبانيا، إذ سبق لهم أن تواجها قبلها في 49 مباراة رسمية، وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الشهير، نجح برشلونة في تحقيق الفوز في 23 مناسبة، بينما حسم أتلتيكو مدريد 16 مواجهة لصالحه، وخيم التعادل على 10 مباريات جرت بينهما، سجل هجوم الفريق الكتالوني 98 هدفًا في مرمى منافسه، في حين استقبلت شباكه 75 هدفًا مدريديًا.

وتعكس مواجهات الفريقين في نصف النهائي الكأس تفوقًا ملحوظًا للفريق الكتالوني، حيث التقى الطرفان في هذا الدور قبل مواجهة الموسم الجاري 2026 في 9 مناسبات سابقة، نجح برشلونة في تجاوز أتلتيكو مدريد والعبور إلى المباراة النهائية في 7 مرات، بينما تمكن «الروخي بلانكوس» من إقصاء «البلوجرانا» في مرتين فقط، ليرتفع إجمالي المواجهات في المربع الذهبي إلى 10 صدامات باحتساب مواجهة العام الجاري.

تعد نسخة 1952ـ1953 من أبرز هذه المواجهات حين اكتسح برشلونة ضيفه بثمانية أهداف، كما شهدت الأعوام الأخيرة تكريسًا لهذه الأفضلية بعدما تمكن الفريق الكتالوني من إقصاء أتلتيكو في آخر أربع مواجهات جمعتهما في المسابقة أعوام 2009، 2015، 2017، و2025، كان آخرها نصف نهائي العام الماضي الذي شهد تعادلًا مثيرًا بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق في لقاء الذهاب بملعب مونتجويك، قبل أن يحسم برشلونة التأهل إيابًا في مدريد بهدف وحيد، ما يعزز من مكانته كـ «متخصص» في عبور عقبة نادي العاصمة عند الوصول إلى المحطات الأخيرة من الكأس.

تبرز النتائج العريضة كعلامات فارقة في تاريخ هذا الصدام، إذ حقق برشلونة أكبر انتصار له بنتيجة ثقيلة بلغت ثمانية أهداف مقابل هدف واحد، وتكرر هذا الرقم مرتين، المرة الأولى في ذهاب نصف نهائي نسخة 1952ـ1953، والمرة الثانية في إياب ثمن نهائي نسخة 1956ـ1957، شهدت تلك المباراة تسجيل اللاعب الباراجواياني يولوجيو مارتينيز 7 أهداف بمفرده محققًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا في المسابقة، أما أكبر فوز حققه أتلتيكو مدريد فجاء بنتيجة أربعة أهداف دون رد في إياب ربع نهائي موسم 1988ـ1989.

استضاف ملعب «كامب نو» في مدينة برشلونة والملعب التاريخي لأتلتيكو مدريد «فيسنتي كالديرون» أغلب هذه اللقاءات، بينما تقام المباريات الحديثة في معقل أتلتيكو الجديد «متروبوليتانو» وملعب برشلونة المؤقت «مونتجويك».

في النهائيات التقى الطرفان في مناسبتين، حيث فاز برشلونة في نهائي 1925ـ1926 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد، بينما رد أتلتيكو مدريد الدين في نهائي 1995ـ1996 بهدف وحيد مكنه من تحقيق الثنائية المحلية آنذاك.