«فالكونز» يخطف نجم القادسية

أعلن فريق «فالكونز» للرياضات الإلكترونية عن انضمام «Checkmate» إلى صفوفه في لعبة «Overwatch».

ويحمل «Checkmate»، البالغ من العمر 24 عامًا، جنسية كوريا الجنوبية، وحقق أرباحًا من البطولات التي خاضها في صفوف عدد من الفرق تُقدر حتى الآن بـ350 ألف دولار.

ومثَّل النجم الكوري الجنوبي، الذي يفضل اللعب في روم «DPS» منذ انطلاقه في الألعاب الإلكترونية، عدة فرق منها القادسية السعودي، و«FNATIC»، و«roc esport».

ونال «Checkmate» عددًا من المراكز المهمة في لعبة «Overwatch»، منها المركز الأول 2025 لبطولة EMEA stage 2، والمركز الأول عام 2023 في «البلاي أوف»، والمركز الثاني في بطولة العالم 2025، والمركز الثاني عام 2023 في بطولة الدوري السعودي في الموسم الثاني.

وتندرج لعبة «Overwatch» ضمن ألعاب التصويب الجماعية من منظور الشخص الأول «FPS» قائمة على الأبطال، طوَّرتها شركة «Blizzard Entertainment»، وتُلعب بنظام 5 ضد 5، إذ تركز مراحلها على العمل الجماعي والاستراتيجية.

وتتوفر اللعبة مجانًا، وتضم أكثر من 40 بطلًا متنوعًا، مقسمين إلى أدوار هي «Tank»، و«DPS»، و«Support»، مع خريطة واسعة من المواقع المستقبلية المستوحاة من العالم الحقيقي.