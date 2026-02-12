الرئيسية / الصورة .. قصة

تحدي الكريكيت

2026.02.12 | 03:47 pm
مواجهة قوية بين المنتخب الإيطالي ونظيره النيبالي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال T20 على ملعب وانكيدي في مومباي.(الفرنسية)
