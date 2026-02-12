الرئيسية / الصورة .. قصة

وودز يحصد الذهب

2026.02.12 | 03:58 pm
تُوِّج الأسترالي كوبر وودز بالميدالية الذهبية في منافسات التزلج الحر على المنحدرات الوعرة ضمن منافسات أولمبياد ميلانو كورتينا 2026.(الفرنسية)
