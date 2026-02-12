وودز يحصد الذهب

تُوِّج الأسترالي كوبر وودز بالميدالية الذهبية في منافسات التزلج الحر على المنحدرات الوعرة ضمن منافسات أولمبياد ميلانو كورتينا 2026.(الفرنسية)