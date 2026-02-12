الرئيسية / الصورة .. قصة

ألكاراز في البحرين

2026.02.12 | 04:05 pm
زار الإسباني كارلوس ألكاراز نجم التنس العالمي حلبة البحرين الدولية في الصخير خلال منافسات جلسة التجارب الحرة الثانية التحضيرية لموسم الفورمولا 1.
