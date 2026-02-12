«فيفا» و«يويفا» يحتفلان بنهاية السوبر

احتفل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد الاتفاق الأخير الذي بمقتضاه تم الانتهاء رسميًا من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وقال إنفانتينو خلال اجتماع الجمعية العمومية «كونجرس» الـ50 ليويفا في بلجيكا، الخميس :«كرة القدم تنتصر عندما نتحد».

وأيّد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إنفانتينو، واعتبره انتصارًا لكرة القدم.

وجاءت تصريحات إنفانتينو وسيفرين خلال اجتماع الجمعية العمومية، بعد يوم من الإشارة إلى نهاية دوري السوبر عبر اتفاق مبدئي بين ريال مدريد واليويفا.

وبدا ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة، ورئيسه فلورينتينو بيريز، في عزلة بعد أن انسحب برشلونة من مشروع دوري السوبر.

وأضاف إنفانتنيو :«بالأمس، سمعنا أنباءً عظيمة بشأن الاتفاق بين يويفا ورابطة الأندية الأوروبية وريال مدريد».

وهنأ سيفرين، وناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية وبيريز على توصلهم لاتفاق، متابعًا :«أود أن أطلب منكم التصفيق لألكسندر، ولناصر ولفلورنتينو، لأن كرة القدم تفوز عندما نتحد».

وأوضح سيفرين أن قيادة الخليفي محورية في تحويل الحوار إلى مسار مشترك للمضي قدمًا.

وفاز ريال مدريد وبرشلونة بحكم من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ضد يويفا منذ أكثر من عامين، لكن لم تتقدم أي أندية جديدة علنًا للانضمام إلى مشروع الانفصال، الذي لم يكن له مسار واضح للمضي قدمًا.