النصر يعالج سيماكان قبل الفتح

يخضع الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى جلسة علاجية، الخميس، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدافع الفرنسي تعرض إلى إصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 21 من الدوري ويعاني من آلام في الركبة على أن تحدد الجلسة العلاجية إمكانية مشاركته من عدمها مع زملائه في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، يجري الفريق عند الـ05:00 مساءً تدريبه استعدادًا لمواجهة الفتح ضمن الجولة الـ 22 من الدوري على ملعب الأخير في الأحساء.

ويلتحق بالتدريبات المبعدون عن قائمة النصر أمام أركاداج، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 التي كسبها القطب العاصمي بهدف دون مقابل عن طريق عبد الله الحمدان.

وضمت قائمة المبعدين عن المهمة الآسيوية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، والبرتغالي جواو فيليش، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر الهلال، من 16 انتصارًا وتعادل، وثلاث خسائر.