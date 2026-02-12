الأهلي يفقد ديميرال أمام الشباب

تضاءلت إمكانية مشاركة الدولي التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمام الشباب ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ المدافع التركي لم يشارك مع زملائه اللاعبين في التدريب الرئيس الأربعاء.

وتعرض المدافع التركي لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الـ 17 وتغيّب على إثرها عن مواجهات نيوم، الاتفاق، الهلال، الحزم، الوحدة الإماراتي.

وكشف المصدر عن أنَّ الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو سيتقدم زملاءه اللاعبين المغادرين إلى الرياض، الخميس، عبر طائرة خاصة بعد إراحته أمام الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين الماضي، بعد تعرضه لإصابة خفيفة أبعدته عن التدريب الرئيس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري وفي رصيده 47 نقطةً، بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال المتصدر، ونقطتين عن النصر الثاني.