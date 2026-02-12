كونسيساو يضع بيرجوين في القائمة

يتجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، ضمن قائمته أمام الفيحاء الجمعة ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي في جدة بعد تعافيه من الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وانضم بيرجوين إلى زملائه في المناورة التي نظَّمها كونسيساو الأربعاء، بعد اكتمال برنامجه العلاجي عقب معاناته من إصابة في عضلة الساق لحقت به خلال مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وحالت دون مشاركته في 5 مباريات بالدوري، إضافة إلى مواجهة وحيدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى صعيد باقي المصابين، بدأ سعد آل موسى تدريبات بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لعملية جراحية في مفصل القدم مطلع الموسم الجاري.

وعاود الفريق الاتحادي تدريباته، الأربعاء، بعد الفوز الكاسح على الغرافة القطري 7ـ0، الثلاثاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ 11 بـ 23 نقطة.