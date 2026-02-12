إنزاجي: إبعاد نونيز صعب.. وبنزيما مفيد داخل وخارج الملعب

وصف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، استبعاد لاعبٍ من القائمة بـ «القرار الصعب».

وأوضح خلال مؤتمر صحافي، الخميس، عن مواجهة الاتفاق الجمعة: «نستعد جيدًا، المنافس فريق صعب ومنظم بعناصر جيدة، سادس الترتيب، وفي آخر 14 مباراة لم يخسر سوى اثنتين، وآمل أن نقدّم الأداء المنتظر لحصد النقاط الثلاث».

وقبل المواجهة، المنتمية إلى الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، استبعد الهلال المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز من القائمة المحلية، ليقتصر دوره حتى نهاية الموسم الجاري على المشاركة الآسيوية.

وردًا على سؤالٍ صحافي عن سبب إبعاده نونيز لصالح الإبقاء على المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، أجاب الإيطالي: «كنا في وضع اتخاذ قرار، كان قرارًا صعبًا، نونيز وبابلو ماري لاعبان جيدان، أريدهما في كافة المسابقات، لكننا نعرف قيود تسجيل اللاعبين الأجانب».

وأوضح: «كنا نتوقع أن يتم تسجيل ماركوس لاعبًا تحت 21 عامًا، لكن بعد ذلك علِمنا أنه لا يمكن ذلك، وكان الوقت حاسمًا، اتخذت هذا القرار الصعب، والآن لدّي بابلو ونونيز»، في إشارةٍ إلى إمكانية إشراكهما في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن مدى صعوبة إبلاغ لاعبٍ بقرار استبعاده، أبان مدرب الهلال: «على المدرب اتخاذ القرارات، القرارات ليست فقط في المباراة، بل هي قرارات عديدة، كل يوم نتخذها، حتى في التدريبات».

وزاد: «في هذه الجزئية، علينا إبلاغ اللاعب بأسلوب هادئ، الأهم هي مباراة الغد، ونحن نُعدّ لها بشكل جيد للغاية».

وعلّق إنزاجي على أداء النجم كريم بنزيما، المهاجم المنضم أخيرًا إلى الفريق، قائلًا: «كلنا نعرفه، لاعب بطل وكبير، لا يحتاج إلى تسجيل «هاتريك» لإظهار قدراته، سعداء بوجوده، الجهاز الفني والفريق والنادي، انضمامه لنا مفيد في كل المجالات، ليس فقط في داخل أرضية الميدان».

وأحرز بنزيما ثلاثة أهداف في مشاركته الأولى بقميص الهلال، مسهمًا في الفوز الكبير 6ـ0 على الأخدود ضمن الجولة الماضية.