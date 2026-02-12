جوميز: مباراة النصر عادية.. ونريد الفوز

لفت البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى حاجة النصر إلى النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقفه في المنافسة على اللقب، ومع ذلك أكد استهدافه الفوز على «الأصفر» في المباراة التي تجمعهما السبت المقبل ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي انعقد الخميس، تحدث المدرب عن المباراة قائلًا: «النصر فريق قوي، ولاعبوه مميزون جدًّا، ولا بدّ من التركيز والحفاظ على ثبات المستوى دفاعًا وهجومًا».

وأضاف: «ينبغي علينا الحفاظ على الأفكار التي طبقناها خلال المباريات الأخيرة، واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس».

وتابع: «النصر يسعى إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب، والمنافسة على اللقب، وعلينا أن نكون جاهزين للخروج بنتيجة إيجابية من مواجهته».

وأردف: «الأهم اللعب بالروح والقوة وكسب الثنائيات لمجابهة الفريق المنافس المميز في جميع الخطوط».

وأشار البرتغالي إلى اختلاف ظروف المباراة عن مواجهة الدور الأول التي انتهت نصراوية بنتيجة 5ـ1، مبينًا: «المباراة تختلف عن لقاء الدور الأول. هي مباراة عادية ونريد الفوز بها».

وعن غياب الجناح المغربي مراد باتنا عن لقاء القادسية الماضي وعودته أمام النصر، أبان: «باتنا لم يشارك أمام القادسية بسبب تراكم البطاقات، وهذا هو سر غيابه. لدينا عدد من اللاعبين مهددون بالإيقاف، ومع ضغط المباريات نتمنى ألا نفقد أحدًا منهم».

وبرر سبب تغيير مركز المغربي مروان سعدان قائلًا: «مروان لاعب محور في الأصل، لكنه لعب كثيرًا في مركز قلب الدفاع، ونجح في أي مركز شارك فيه، والظروف تحتّم علينا أحيانًا تغيير المراكز».

وتناول وضع المصابين بالقول: «سطام تمبكتي انضم إلى التدريبات الجماعية، بينما حبيب الوطيان وماجد قشيش وفيصل دارسي لم ينضموا بعد».

وحقق الفتح 5 انتصارات متتالية، قبل السقوط في سلسلة من التعثرات خلال الجولات الست الماضية، مكتفيًا بأربعة تعادلات مقابل هزيمتين.

ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن الخليج التاسع.