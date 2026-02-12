الجمعة.. انطلاق سباق «إيه بي بي فورمولا إي» في جدة

تنطلق الجولتان الرابعة والخامسة من بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي» لموسم 2026، الجمعة، في النسخة رقم 12، تحت مسمى سباق «جدة إي بري 2026»، والتي تستضيف جولاتها السعودية للمرة الثامنة على التوالي، وذلك على حلبة كورنيش جدة ولمدة يومين، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة.

وبهذه المناسبة، أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن استضافة السعودية لبطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي» للمرة الثامنة، يؤكد دعم القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمامٍ ورعايةٍ بالغين بالقطاع الرياضي، ما أسهم في جعل السعودية وجهة رياضية عالمية.

وقال وزير الرياضة: «تنظيم منافسات «إيه بي بي فورمولا إي» في جدة، يدعم جهود السعودية في تعزيز الطاقة النظيفة، ويفتح آفاقًا كبرى لدعم أبناءِ الوطن، والاستفادة من إمكاناتهم في تنظيم الفعاليات العالمية، وسط فضاءٍ يجمع السرعة والإثارة والتقنية، علاوةً على رفع معدل السياحة الرياضية، واستقبال الجماهير من كل أقطار العالم».

ويشهد السباق مشاركة 20 متسابقًا، يمثلون 10 فرق من مختلف دول العالم، يتنافسون في مسارٍ معدّل من الحلبة بطول 3.01 كم، يتقدمهم النيوزيلندي نِك كاسيدي، والفرنسي جان إريك فيرن من فريق سيتروين، والبرازيلي فيليبي دروجوفيتش، والبريطاني جيك دينيس من فريق أندريتي، والسويدي جويل إريكسون، والسويسري سيباستيان بويمي من فريق إنفيجن ريسينج، فيما يمثل فريق دي إس بينسكي كل من الألماني ماكسيميليان جونتر، والبريطاني تايلور بارنارد، كما يدافع عن ألوان فريق ياماها، البربادوسي زين مالوني، والبرازيلي لوكاس دي جراسي، فيما يمثل فريق كوبرا كيرو، البريطاني دان تيكتوم والإسباني بيبي مارتي، وفي فريق نيسان، يوجد كل من البريطاني أوليفر رولاند، والفرنسي نورمان ناتو، كما يمثل فريق ماهيندرا رسينيج كل من السويسري إدوارد مورتارا، والهولندي نيك دي فريز، ويوجد البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا والنيوزيلندي ميتش إيفانز في فريق جاكوار تي سي إس ريسينج، على أن يقود كل من الألماني باسكال فيرلاين، والسويسري نيكو مولر أحلام فريق بورشه.

يشار إلى أن الجولات الأولى والثانية والثالثة جرت في ساو باولو، ومكسيكو سيتي، وميامي، إذ يعتلي النيوزيلندي نِك كاسيدي من فريق سيتروين ريسينج الترتيب العام، متقدمًا على الألماني باسكال فيرلاين من فريق بورشه، والبريطاني جيك دينيس من فريق أندريتي.