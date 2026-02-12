يايسله يستبعد ديميرال وجونسالفيس وماتياس

استبعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المدافع التركي ميريح ديميرال، والجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومواطنه ريكاردو ماتياس، رأس الحربة، من القائمة المغادرة إلى الرياض، الخميس، لملاقاة الشباب، الجمعة، في الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن إبعاد الثنائي البرازيلي بقرار فني من يايسله، فيما أفادت بتعذُّر ضم ديميرال إلى الرحلة بسبب حاجته إلى مزيد من الوقت لتجاوز إصابته.

ويغيب التركي عن الأهلي منذ تعرضه لإصابة عضلية أمام الخليج، 20 يناير الماضي، في الجولة الـ 17 من الدوري.

وأبعدته الإصابة عن المباريات الأربع التالية في «روشن» إضافة إلى اللقاء الأخير أمام الوحدة الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع فرض اللائحة ضم 8 أجانب، بحد أقصى، إلى قوائم المباريات في الدوري، قرَّر يايسله التضحية بماتياس وجونسالفيس.

ويحتل الفريق الجدّاوي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، متخلفًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق 3 نقاط.

من جهته، يقبع الشباب في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة، متقدمًا بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.