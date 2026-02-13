الهلال لا يخسر في غياب ثيو

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفوز في المباراتين اللتين غاب عنهما ظهيره الفرنسي ثيو هيرنانديز، ضمن منافسات دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

أعلن الهلال، الخميس، وجود اللاعب في العيادة الطبية نظير شعوره بآلام في مفصل القدم، ما يعني غيابه عن اللقاء المرتقب أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا».

وجاء الغياب الأول أمام الرياض في الجولة الأولى، حين انتصر الهلال بهدفين دون رد، فيما كان الغياب الثاني أمام الحزم ضمن الجولة الرابعة عشرة، وكسبها الأزرق بثلاثية نظيفة.

وخاض هيرنانديز 28 مباراة بقميص الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، وبلغ مجموع دقائق مشاركته 2324 دقيقة، كما شارك في جميع مباريات الفريق ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى حضوره في كأس الملك، فيما اقتصر غيابه في الدوري على مباراتين حتى الآن.