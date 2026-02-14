وست هام يتخطى عقبة بيرتون

تأهل فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم بصعوبة بالغة إلى الدور الخامس في مسابقة الاتحاد المحلي للعبة بفوزه السبت 1ـ0 على مضيفه بيرتون من المستوى الثالث للدوري.

أحرز الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «95» بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد التمديد للوقت الإضافي.

وحافظ الفريق اللندني على الفوز وبطاقة التأهل، رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه فريدي بوتس في الدقيقة «101».

ورفع هذا الفوز من معنويات لاعبي وست هام قبل اختبارين صعبين في الدوري الممتاز، عندما يستقبل بورنموث ثم يحل ضيفًا على ليفربول، 21 و28 فبراير الجاري.

ويكافح الفريق للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الـ18 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد مرور 26 جولة.