الهلال وصن داونز إلى ربع النهائي الإفريقي

حسم فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم وماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي تأهلهما إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الثالثة، بعد فوزهما السبت على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي ومولودية الجزائر الجزائري.

وفي المباراة الأولى ضمن الهلال صدارة المجموعة بنهاية الجولة الخامسة والأخيرة بعد تغلبه بهدف نظيف على ضيفه سانت إيلوي لوبوبو، رافعًا رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد منافسه في المركز الأخير بخمس نقاط.

وسجَّل الكونغولي ستيف إيبويلا، مدافع الهلال، هدف الفوز عند الدقيقة «26» من المباراة التي شهدت حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب جونيور ميندي من سانت إيلوي «44»، أما الثانية فكانت لصلاح الدين عادل من الهلال «75» بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وفي المباراة الثانية تغلب ماميلودي صن داونز بهدفين دون رد على مولودية الجزائر ليرفع رصيده إلى تسع نقاط. وسجَّل الكولومبي بريان مونييز هدفي المباراة في الدقيقتين «6 و63».

وكان مولودية الجزائر، الذي تجمد عند سبع نقاط، بحاجة إلى التعادل على الأقل خارج ملعبه لضمان التأهل.