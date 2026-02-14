الرياض والخليج.. تعادل ثان

فرض فريق الخليج الأول لكرة القدم التعادل على مضيفه الرياض 1ـ1، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، السبت.

وتقدم الرياض في المواجهة أولًا عن طريق البرتغالي لياندرو أنتونيس بعد تمريرة من زميله الفرنسي تيدي أوكو عند الدقيقة «45».

وانتظر الخليج حتى الدقيقة «83» كي يدرك التعادل أمام مضيفه بواسطة اليوناني كونستانتينوس فورتونيس.

وهذه المواجهة السادسة تاريخيًّا بين الفريقين، إذ انتهت مواجهتان بفوز الخليج، ومثلهما كسب الرياض، وارتفع التعادل إلى مباراتين بعد نتيجة لقاء السبت.

وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده النقطي إلى 27 من 7 انتصارات و6 تعادلات مقابل 8 هزائم، كما بلغ الرياض 13 نقطة بعد انتصارين و7 تعادلات مقابل 12 هزيمة.

ويلاقي الرياض نظيره الخلود على ملعب نادي الحزم في الرس، الخميس المقبل، لحساب الجولة الـ23، فيما يستضيف الخليج منافسه نيوم، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.