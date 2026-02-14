أمام كومو.. فيورنتينا يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات وتغلب على مضيفه كومو 2ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري.

ودخل فيورنتينا المباراة على أمل حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن المناطق الخطرة، بعد خسارتين أمام كالياري ونابولي «1ـ2»، وتعادل «1ـ1» أمام تورينو في الجولات الثلاث الماضية.

وتقدم فيورنتينا عن طريق نيكولو فاجيولي «26»، ثم أضاف مويس كين الهدف الثاني من ركلة جزاء «55». وقلص فابيانو باريزي النتيجة «77» بالخطأ في مرمى فريقه.

وشهدت المباراة طرد الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم كومو، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع فيورنتينا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 17، متفوقًا بفارق الأهداف عن ليتشي الـ 18 «أول مراكز الهبوط»، الذي سيواجه كالياري الإثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد كومو عند 41 نقطة في المركز السادس، بفارق خمس نقاط خلف روما الخامس، الذي سيواجه نابولي الأحد، ويوفنتوس صاحب المركز الرابع، الذي يلعب في وقت لاحق السبت أمام إنتر ميلان المتصدر.