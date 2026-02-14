العروبة يرفض الخسارة أمام العدالة

رفض فريق العروبة الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه العدالة بعدما فرض عليه التعادل 2ـ2 خلال المواجهة التي جرت على ملعبه السبت، ضمن الجولة الـ22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبدا العدالة في طريقة إلى حسم المواجهة لصالحه، بعد أن تقدم بهدفين حملا توقيع الجنوب إفريقي شيفافيرو رانجا وعبد العزيز الجمعان عند الدقيقتين «27 و38»، لكن العروبة قلص الفارق عبر أحمد الجويد عند الدقيقة «56»، قبل ينجح في التعديل بهدف قاتل سجَّله عبد الرحمن هندي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بحصد نقطة وحيدة رفع بها العروبة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بانتظار ختام الجولة، والعدالة إلى 16 نقطة في المركز الـ15.