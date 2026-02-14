الزلفي ينهض بثلاثية البكيرية

استعاد فريق الزلفي الأول لكرة القدم توازنه بعد فوزه على مضيفه البكيرية 3ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجل الجامبي حمزة باري، والبرازيلي دييجو ميراندا، وعبد العزيز الشريد ثلاثية الزلفي في الدقائق «23 و61 و89» من المباراة التي جرت على ملعب مضيفه، بينما أحرز الكوستاريكي جوناثان مويا الهدف الوحيد للبكيرية.

وعوَّض الزلفي بهذا الفوز خسارته أمام أبها 0ـ2 في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى 28 نقطةً في المركز العاشر.

أمَّا البكيرية، فواصل غيابه عن الانتصارات للمباراة السادسة تواليًا «تعادل وخمس هزائم»، ليتجمَّد رصيده عند 33 نقطةً في المركز السابع.