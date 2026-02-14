عودة رونالدو تقصي أنجيلو.. وباتنا يغيّر الفتح

طوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، غيابًا دام 3 مباريات متتالية عن «الأصفر»، ودخل التشكيل الأساسي الذي يواجه الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

واختير رونالدو ضمن التشكيل الذي بثّه الحساب الرسمي للنصر في منصة «إكس»، قبل المباراة بساعة كاملة.

وبسبب اعتراضه على قلة الصفقات الشتوية للنصر كما أوردت التقارير، غاب «الدون» عن جولتي «روشن» الماضيتين أمام الرياض والاتحاد، فيما أعفاه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من مواجهة أركاداج التركماني الأخيرة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ويدخل النصر مباراة الفتح بالأسماء الأساسية والبديلة ذاتها التي حضرت أمام الاتحاد، باستثناء خروج البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، من القائمة كليًا، ودخول رونالدو بدلًا منه.

ووقع اختيار جيسوس على 8 أسماء أجنبية أخرى غير أنجيلو الذي تعذر ضمه لعدم وجود مكان شاغر في القائمة لاسم إضافي غير سعودي.

ويبدأ النصر المباراة بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سلطان الغنام، وعبد الإله العمري، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إنييجو مارتينيز، وفي الوسط يلعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى جوار عبد الله الخيبري، بينما يقود رونالدو الهجوم، وبرفقته البرتغالي جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان.

بدوره، أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، تغييرًا واحدًا على الأسماء التي بدأت مباراة التعادل 1ـ1 مع القادسية في الجولة الماضية.

وعاد الجناح المغربي مراد باتنا من الإيقاف، ودخل التشكيل على حساب فهد الزبيدي الذي شارك أساسيًّا أمام القادسية، فيما حافظ باقي عناصر تشكيل اللقاء السابق على أماكنهم.

ويزج جوميز بالإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعيد باعطية، والبرتغالي جورج فيليب، والمغربي مروان سعدان، وعبد العزيز السويلم.

وفي الوسط يبدأ القمري زايدو يوسف إلى جوار نايف مسعود، وأمامهما باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة، والرأس الأخضري ويسلي ديلجادو، فيما يقف الأرجنتيني ماتياس فارجاس مهاجمًا وحيدًا.