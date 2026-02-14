بالقاتل.. سيلتا يخطف نقطة من إسبانيول

خطف فريق سيلتا فيجو الإسباني الأول لكرة القدم تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه إسبانيول 2ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى.

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة واحدة فقط خلف إسبانيول السادس.

وتقدم فيران جوتلجا لسيلتا فيجو «38»، ثم أدرك إسبانيول التعادل «66» عن طريق كيكي جارسيا، ثم سجَّل أصحاب الأرض الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين بتوقيع ثيريس دولان.

لكن سيلتا فيجو نجح في خطف التعادل بواسطة مهاجمه بورخا إيجلسياس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف الموسم الجاري، محتلًا بها المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري.